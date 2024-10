Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2024 ore 08:30

(Di martedì 8 ottobre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione auto in fila sulla carreggiata interna grande raccordo anulare perintenso tra la casini nella coppia e quelleintenso e niente asulla Nazione diSud a Torrenova e raccordo anulare 7 km di coda sul tratto Urbano della A24-teramo dal raccordo fino alla tangenziale in quest’ultima direzione code sulla stessa tangenziale Tra Ponte delle Valli via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico concessionato ilin via Flaminia con cuore tra Labaro e via dei ponti verso il centro città code anche sulla via Salaria tra Fidene e la tangenziale est in questa direzione altri file sulla via trionfale da ipogeo degli Ottavi e via Macchia dell’insugherata verso la pineta Sacchetti e coda per incidente in via Prenestina all’altezza di piazzale labicano ci spostiamo in zona Cornelia per una voragine chiusa via Domenico ...