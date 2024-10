Pisatoday.it - Torna 'Io non rischio': in piazza per educare alle buone pratiche di protezione civile

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche i Comuni di Pisa e della provincia di Pisa partecipano alla campagna 'Io non'. Nella stessa data, che corrisponde alla Giornata internazionale per la Riduzione deldei Disastri, 'Io non' si svolgerà