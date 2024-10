Anteprima24.it - Torna a Salerno ‘In Vino Civitas’, il Salone del Vino

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSaranno 113 gli espositori, quasi mille etichette diverse che, dal 12 al 14 ottobre presenteranno i loro prodotti negli spazi della Stazione Marittima che ospitano l’ottava edizione di InCivitas, ildeldi, ideato dall’associazione Createam, guidata dal presidente Sergio Casola, organizzato con CNAe sostenuto con la Camera di Commercio ed il patrocinio del Comune di. L’evento offre in primo luogo l’opportunità di degustare vini provenienti da tutte le regioni d’Italia, che si uniranno quest’anno in un messaggio forte e chiaro come il titolo scelto per l’iniziativa: ildel BEREssere, perché anche daverrà rilanciata la campagna su un uso consapevole del