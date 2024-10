Temptation Island, penultima puntata: come finirà il falò di confronto tra Anna e Alfred? (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Temptation Island torna con un nuovo appuntamento questa sera alle 21.30 in onda su Canale 5. Il viaggio attraverso la scoperta dei sentimenti è ormai agli sgoccioli: tra pinnettu, tradimenti e falò di confronto, il reality show è giunto al quinto episodio, il penultimo della seconda edizione del 2024. Ma dove eravamo rimasti? La scorsa puntata è terminata con scontri di fuoco: la coppia composta da Diandra e Valerio si è sciolta all’interno del reality per incongruenze e ambizioni diverse. Anche se il conduttore del programma Filippo Bisciglia ha lasciato intendere che possa esserci un colpo di scena. Li rivedremo questa sera insieme? Attesissimo il falò di confronto tra Alfred e Anna, dopo che le telecamere hanno mostrato chiaramente il suo tradimento insieme alla single Sofia. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –torna con un nuovo appuntamento questa sera alle 21.30 in onda su Canale 5. Il viaggio attraverso la scoperta dei sentimenti è ormai agli sgoccioli: tra pinnettu, tradimenti edi, il reality show è giunto al quinto episodio, il penultimo della seconda edizione del 2024. Ma dove eravamo rimasti? La scorsaè terminata con scontri di fuoco: la coppia composta da Diandra e Valerio si è sciolta all’interno del reality per incongruenze e ambizioni diverse. Anche se il conduttore del programma Filippo Bisciglia ha lasciato intendere che possa esserci un colpo di scena. Li rivedremo questa sera insieme? Attesissimo ilditra, dopo che le telecamere hanno mostrato chiaramente il suo tradimento insieme alla single Sofia.

