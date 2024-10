Sbircialanotizia.it - Temptation Island 2024, nuova puntata oggi: ultime news sulle coppie

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) In prima serata su Canale5 Va in onda, martedì 8 ottobre, in prima serata su Canale5 una'. Dopo le forti immagini viste da Anna nel pinnettu, nel nuovo appuntamento è attesissimo il falò con il suo fidanzato Alfred. E ancora. Quali colpi di scena attendono le storie di Titty e