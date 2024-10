Imolaoggi.it - Tajani: ‘mandato d’arresto russo a inviati Rai è contro la libertà di stampa’

Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Mandato di arresto per i giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini entrati illegalmente in Russia dall'Ucraina per girare un servizio televisivo