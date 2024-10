Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024: risultati e accoppiamenti con Paolini (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 1000 di Wuhan 2024, in programma dal 7 al 13 ottobre. Il circuito Wta resta in Cina dopo Pechino e lo fa con il ‘Mille’ di Wuhan, che vede Aryna Sabalenka guidare il seeding, seguita da Jessica Pegula. Terza testa di serie Jasmine Paolini, unica tennista italiana al via. Assenti Swiatek e Rybakina tra le big, mentre ci sono Gauff, Zheng, Andreeva e tante altri giocatrici di prestigio. MONTEPREMI COPERTURA TV Tabellone WTA 1000 Wuhan 2024 PRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Sabalenka bye Siniakova b. (WC) Eala 6-3 6-1 Putintseva b. Zhang 6-4 6-4 (15) Vekic b. Mertens 3-6 6-1 6-3 (9) Haddad Maia b. Keys 7-6(7) 6-2 Bouzkova vs Kudermetova Frech b. (Q) Hontama 6-0 6-4 (6) Navarro bye (4) Gauff bye Tomova b. Krueger 1-6 7-6(8) 7-5 Anisimova b. (Q) Bucsa 6-2 6-4 Avanesyan vs (13) Kostyuk Linette b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilcon tutti glie iturno per turno del WTAdi, in programma dal 7 al 13 ottobre. Il circuito Wta resta in Cina dopo Pechino e lo fa con il ‘Mille’ di, che vede Aryna Sabalenka guidare il seeding, seguita da Jessica Pegula. Terza testa di serie Jasmine, unica tennista italiana al via. Assenti Swiatek e Rybakina tra le big, mentre ci sono Gauff, Zheng, Andreeva e tante altri giocatrici di prestigio. MONTEPREMI COPERTURA TVWTAPRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Sabalenka bye Siniakova b. (WC) Eala 6-3 6-1 Putintseva b. Zhang 6-4 6-4 (15) Vekic b. Mertens 3-6 6-1 6-3 (9) Haddad Maia b. Keys 7-6(7) 6-2 Bouzkova vs Kudermetova Frech b. (Q) Hontama 6-0 6-4 (6) Navarro bye (4) Gauff bye Tomova b. Krueger 1-6 7-6(8) 7-5 Anisimova b. (Q) Bucsa 6-2 6-4 Avanesyan vs (13) Kostyuk Linette b.

Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 1000 di Wuhan 2024, in programma dal 7 al 13 ottobre. Wang vs Dolehide Potapova b. (LL) Burel 1-6 6-4 6-2(3) Paolini bye (7) Krejcikova bye Parry vs (Q) Baptiste Kenin vs Alexandrova (Q) Bondar vs (10) Kalinskaya (14) ... (Sportface.it)

Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 1000 di Wuhan 2024, in programma dal 7 al 13 ottobre. Il circuito Wta resta in Cina dopo Pechino e lo fa con il ‘Mille’ di Wuhan, che vede Aryna Sabalenka guidare il seeding, seguita da Jessica Pegula. Assenti Swiatek ... (Sportface.it)

Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - Assenti Swiatek e Rybakina tra le big, mentre ci sono Gauff, Zheng, Andreeva e tante altri giocatrici di prestigio. Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 1000 di Wuhan 2024, in programma dal 7 al 13 ottobre. MONTEPREMI COPERTURA TV TABELLONE WTA 1000 WUHAN ... (Sportface.it)