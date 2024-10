Europa.today.it - Supercoppa Italiana, decise le date: cambia anche la Serie A

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà ancora l'Arabia Saudita a ospitare la. Dopo le polemiche della scorsa stagione con stadi semi vuoti e soprattutto la notte in cui non è stato nemmeno accennato il minuto di silenzio per la morte di Gigi Riva, si torna quindi sul luogo del "delitto" con la nuova formula