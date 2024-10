Supercoppa Italiana 2024/2025, ecco dove si giocherà e quando (Di martedì 8 ottobre 2024) La Supercoppa Italiana 2024/2025 si giocherà a Riyadh, in Arabia Saudita, Paese che ospiterà l’evento quinta volta nella storia. La prossima edizione della competizione sarà la 37esima, e si svolgerà con la formula a quattro squadre che ha esordito nel gennaio 2024, e si fronteggeranno l’Inter campione d’Italia e detentrice del trofeo, il Milan secondo classificato in serie A oltre alla Juventus, vincitrice della Coppa Italia e l’Atalanta, finalista nella Coppa Italia. La prima Semifinale sarà Inter-Atalanta (giovedì 2 gennaio 2025), la seconda Juventus-Milan (venerdì 3 gennaio 2025). La Finale tra le vincenti delle Semifinali si disputerà lunedì 6 gennaio 2025. L’ultimo atto si disputerà nella Kingdom Arena. Articolo completo: Supercoppa Italiana 2024/2025, ecco dove si giocherà e quando dal blog Lettera43 Lettera43.it - Supercoppa Italiana 2024/2025, ecco dove si giocherà e quando Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lasia Riyadh, in Arabia Saudita, Paese che ospiterà l’evento quinta volta nella storia. La prossima edizione della competizione sarà la 37esima, e si svolgerà con la formula a quattro squadre che ha esordito nel gennaio, e si fronteggeranno l’Inter campione d’Italia e detentrice del trofeo, il Milan secondo classificato in serie A oltre alla Juventus, vincitrice della Coppa Italia e l’Atalanta, finalista nella Coppa Italia. La prima Semifinale sarà Inter-Atalanta (giovedì 2 gennaio), la seconda Juventus-Milan (venerdì 3 gennaio). La Finale tra le vincenti delle Semifinali si disputerà lunedì 6 gennaio. L’ultimo atto si disputerà nella Kingdom Arena. Articolo completo:sidal blog Lettera43

