Stefano Cantino nuovo ceo di Gucci (gruppo Kering) (Di martedì 8 ottobre 2024) E' Stefano Cantino il nuovo amministratore delegato di Gucci. Lo annuncia il gruppo Kering, di cui fa parte il marchio italiano. Il manager riporterà a Francesca Bellettini, Kering deputy ceo responsabile per il brand revelopment del gruppo. Cantino, entrato in Gucci a maggio 2024 nel ruolo di deputy chief executive officer, succederà a Jean-François Palus a partire dal primo gennaio 2025 ed entrerà a far parte del comitato esecutivo di Kering. Palus era stato nominato ceo del marchio nel luglio 2023, dopo l'uscita di Marco Bizarri - ora passato alla casa di moda Elisabetta Franchi - con l'incarico di porre le basi per il prossimo capitolo della storia della maison e di identificare nuovi talenti, tra cui il suo successore.

