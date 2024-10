Leccotoday.it - Statale 36 allagata: chiusa la Lecco-Ballabio

Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un tratto della Strada36 rac è stato chiuso per maltempo. A causa di un allagamento avvenuto in seguito al maltempo che ha colpito il territorio per praticamente tutta la giornata di martedì 8 ottobre, la SS36 'Raccordo-Valsassina' è statafra i km 4 e 9, in località