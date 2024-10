Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 8 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Quest’, ci aspetta una giornata intensa per i colori azzurri con diversiivi di rilievo in agenda. Si comincia in mattinata con il WTA 1000 di Wuhan e l’ATP 1000 di Shanghai, in cui Flavio Cobolli sfida il fenomeno serbo Novak Djokovic per andare a caccia di un posto negli ottavi di finale del prestigioso torneo cinese. Riflettori puntati anche sul ciclismo, con la gara femminile e maschile delle Tre Valli Varesine, mentre Luna Rossa torna in acqua a Barcellona per le ultime regate di flotta della fase a gironi della prima edizione della Women’s America’s Cup, ovvero la versione della Coppa America riservata alle donne (equipaggi di quattro persone a bordo degli AC40).