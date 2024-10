Ilnapolista.it - Sospiro di sollievo per l’infortunio di Natan, “si esclude un grave infortunio al ginocchio” (ma c’è lesione)

(Di martedì 8 ottobre 2024) Hanno fatto il giro del web le immagini diin lacrime a fine partita. Il difensore del Betis è rimasto in campo contro il Siviglia fino all’ultimo, nonostante si fosse infortunato al. Il Betis fa sapere attraverso un comunicato le condizioni del giocatore di proprietà del Napoli: “Dopo la valutazione e gli accertamenti effettuati dai servizi medici del Club sul nostro giocatore, siunal. Allo stesso modo, è stata confermata unamuscolare di medio grado in un terzo distale del muscolo semimembranoso sinistro. Il periodo di recupero è in attesa di sviluppi”.si fa male e scoppia a piangere per il dolore, ma resta in campo per cercare il pareggio Il Real Betis ha perso questa sera in casa del Siviglia. A prendersi la scena nel finale è stato il difensore di proprietà del Napoli,