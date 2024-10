Forlitoday.it - Smarrito a Carpena il gattino Raviolino: l'appello della proprietaria

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo: "giovedì 3 ottobre, intorno alle 19,30, in zonain via Via Brandi all’altezza del numero 18. Si chiama. E' un maschio di 4 mesi e pesa 1,920 chili. Dovrebbe avere un collarino grigio con la medaglietta rossa a forma di cuore con scritto