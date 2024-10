Tg24.sky.it - Sky TG24 Live In Roma, rivivi la giornata dell'evento. VIDEO

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si è chiuso un nuovo appuntamentoche porta Skyfuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. In diretta dalle Corsie Sistine diospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondoa politica,’economia,a cultura,a scienza,o sport eo spettacolo per condividere idee e strategie sulla nostra società in costante mutamento