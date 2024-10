Bolognatoday.it - Silvia Mezzanotte in "Vorrei che fosse amore"

Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre "che- Omaggio a Mina" è il titolo del nuovo progetto presentato dal Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme, che ha come protagonista la straordinaria voce di. Un concerto destinato a consacrarla per sempre come la grande icona della musica