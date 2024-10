Scuole, Ripepi: "Continua a emergere l'inefficienza operativa dell'amministrazione" (Di martedì 8 ottobre 2024) “Sulle Scuole Continuano ad emergere gli stessi problemi di natura organizzativa: lungaggini burocratiche, inefficienza operativa e mancanza di interventi tempestivi". Così il consigliere comunale Massimo Ripepi commenta la seduta svolta questa mattina della commissione controllo e garanzia da Reggiotoday.it - Scuole, Ripepi: "Continua a emergere l'inefficienza operativa dell'amministrazione" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Sulleno adgli stessi problemi di natura organizzativa: lungaggini burocratiche,e mancanza di interventi tempestivi". Così il consigliere comunale Massimocommenta la seduta svolta questa mattinaa commissione controllo e garanzia da

