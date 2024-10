Bresciatoday.it - Scuola scoperchiata: avviati i lavori di messa in sicurezza

Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sono iniziate tempestivamente le operazioni diindello stabile che ospita lasecondaria di primo grado Ugo Foscolo, in via Galilei a Brescia, parzialmentedalle raffiche di vento che hanno imperversato in città e provincia questa mattina: alcune delle lastre