Fanpage.it - Scoperto un negozio nel centro di Vigevano che vende abiti Zara rubati: sequestrati 15mila vestiti

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Iesposti neldeldi(Pavia) erano stati, come hanno dimostrato le numerose placche antitaccheggio rimosse in maniera fraudolenta e ritrovate all'interno del locale. Denunciato per ricettazione il titolare.