Lapresse.it - Scontri 5 ottobre, Gasparri: “Grave silenzio opposizioni. Violenti impuniti per magistratura distratta”

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Non è che tutti quelli che sono venuti a Roma hanno agito in quella maniera, però c’era un numero sufficiente per determinare 34 feriti tra le forze dell’ordine. Mi auguro vengano tutti identificati con le riprese e sanzionati come dovere. Conosciamo gruppi, di cui non si capisce l’impunità sostanziale, perché forse lasi distrae non si occupa di problemi così gravi”. Così Maurizioa margine dell’evento organizzato a Roma dalla UIL ‘Investire in sicurezza’. Il capogruppo in Senato di Forza Italia commenta poi il titolo de Il Tempo, che attribuisce il ruolo di complicità nell’attacco del 7ai leader dell’opposizione italiana: “Non avrei fatto un titolo così, ma avrei detto ‘muti di fronte alla violenza’, perché non ho visto posizioni chiare. Complici è già una valutazione ulteriore.