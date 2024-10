Quotidianodipuglia.it - Scompare un 32enne nel Foggiano, vicino casa una macchia di sangue, la sua auto trovata bruciata

(Di martedì 8 ottobre 2024) Giallo in Puglia per la scomparsa di un giovane di 32 anni. Sono riprese questa mattina le ricerche di Gennaro Fiscarelli, di Cerignola (Foggia), con precedenti penali, di cui non si hanno più