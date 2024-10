Ilveggente.it - Scommesse, una statua a Douglas Luiz: colpo da 15mila euro

(Di martedì 8 ottobre 2024), il giocatore in questione deve fare una: ildel weekend è di. Ecco i dettagli Fossimo in lui, manderemmo almeno una lettera di ringraziamento. Anche perché lo rianimerebbe. Diciamo che l’avvio di stagione di, centrocampista della Juventus pagato 50 milioni diin estate, non è sicuramente stato come tutti i tifosi si aspettavano.(Lapresse) – Ilveggente.itE nelle ultime due uscite stagionali, prima in Champions League contro il Lipsia e poi contro il Cagliari in campionato, è stato capace, nei pochi minuti che Thiago Motta gli ha concesso, di procurare due calci di rigore. Ininfluente quello in terra tedesca, visto il ribaltone che la Juve in dieci uomini ha piazzato; influente, e anche molto, quello contro il Cagliari che ha permesso ai sardi di tornare a casa con un punto pesantissimo.