Anconatoday.it - Sassi sulle auto in corsa, 7 minorenni nei guai: chiesta messa alla prova per evitare il processo

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) CASTELFIDARDO - Il tiro al bersaglio con imobili in, poteva costare caro a settedella Valmusone accusati di danneggiamento aggravato per aver organizzato un gioco pericolosissimo. A fine aprile del 2021 si sarebbero divertiti in una sorta di roulette russa