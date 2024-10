Lanazione.it - Sanzioni, conto alla rovescia. Finite le feste della vittoria tocca alla giustizia paliesca

(Di martedì 8 ottobre 2024), ora inizia il. E’ stato seguito infatti dal Comune il copione del 2023. Quando, terminate ledelle due Contrade che avevano trionfato a luglio e ad agosto, l’assessore delegato al Palio Giuseppe Giordano aveva notificato gli addebiti di contestazione per i fatti di Provenzano. Scattarono il 9 ottobre. Se saranno ripetutelettera le mosse del 2023 le proposte del giudice paliesco in teoria si potrebbero conoscere già questa settimana. O al massimo la prossima perché occorre rispettare il recinto temporale imposto dal Regolamento del Palio che stabilisce, come noto, di chiudere tutte le pendenze entro fine novembre per celebrare l’inizio del nuovo anno contradaiolo il primo dicembre.