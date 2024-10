Vanityfair.it - Safe Heart Odv, un successo la serata per finanziare la prossima missione cardiochirurgica in Burkina Faso

(Di martedì 8 ottobre 2024) L'associazioneOdv ha organizzato un aperitivo e la visita guidata alla Residenza Vignale di Milano per sostenere la. Obiettivo quasi raggiunto: raccolti fondi per coprire il 60 per cento dei costi