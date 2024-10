Bresciatoday.it - Rovato: Graffiti festival

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il 12 e 13 ottobre, in via G. Bertuzzi a, dalle 10 a mezzanotte, un vento unico dedicato alla street art. Centotrenta writer provenienti da tutta Europa si daranno appuntamento per trasformare 440 metri lineari di muro, con un'altezza di 6 metri, in una gigantesca opera d'arte urbana