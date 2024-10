Roma: su scooter rubato vede carabinieri e scappa, 17enne si schianta e muore (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (LaPresse) – Ha visto i carabinieri ed è scappato a bordo di uno scooter rubato per poi terminare la sua corsa contro un muro. È successo ieri pomeriggio in via Riva Ostiense a Roma. Il 17enne incensurato, era senza casco ed è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dov’è morto poco dopo. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell’incidente. Lapresse.it - Roma: su scooter rubato vede carabinieri e scappa, 17enne si schianta e muore Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ott. (LaPresse) – Ha visto ied èto a bordo di unoper poi terminare la sua corsa contro un muro. È successo ieri pomeriggio in via Riva Ostiense a. Ilincensurato, era senza casco ed è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dov’è morto poco dopo. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell’incidente.

