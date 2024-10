Roma. Blitz in zona Torre Angela: colpiti anche alcuni esponenti del clan Casamonica/Spada (Di martedì 8 ottobre 2024) Operazione contro lo spaccio di stupefacenti a Roma est. Sette misure cautelari sono state eseguite dalla polizia. Il Blitz è scattato all’alba in zona Torre Angela, al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Tra i destinatari delle misure ci sono anche alcuni esponenti del clan Casamonica/Spada. Laprimapagina.it - Roma. Blitz in zona Torre Angela: colpiti anche alcuni esponenti del clan Casamonica/Spada Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Operazione contro lo spaccio di stupefacenti aest. Sette misure cautelari sono state eseguite dalla polizia. Ilè scattato all’alba in, al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Tra i destinatari delle misure ci sonodel

Roma - blitz antidroga : colpo a clan Casamonica e Spada - Tra i destinatari delle misure alcuni esponenti del clan Casamonica e Spada. Operazione della Polizia di Stato a Torre Angela, a Roma, contro lo spaccio di stupefacenti. Eseguite 7 misure cautelari, emesse dal Tribunale della Capitale al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione ... (Lapresse.it)

Blitz antidroga a Roma - colpito clan Casamonica-Spada - Sette misure cautelari sono state eseguite dalla polizia nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti a Roma. Il blitz è scattato all’alba in zona Torre Angela, alla periferia est della città, al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Tra i ... (Thesocialpost.it)

Blitz antidroga a Roma - nel mirino il clan Casamonica-Spada : 7 arresti - Roma, 8 ottobre 2024 – Operazione antidroga in corso dalle prime luci dell’alba a Roma, Sono sette gli arresti eseguiti in zona Torre Angela, alla periferia est della città. Tra i destinatari delle misure alcuni cautelari anche esponenti del clan Casamonica-Spada. Notizia in aggiornamento . (Quotidiano.net)