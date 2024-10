Roma, blitz antidroga: colpo a clan Casamonica e Spada (Di martedì 8 ottobre 2024) Operazione della Polizia di Stato a Torre Angela, a Roma, contro lo spaccio di stupefacenti. Eseguite 7 misure cautelari, emesse dal Tribunale della Capitale al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Tra i destinatari delle misure alcuni esponenti del clan Casamonica e Spada. Lapresse.it - Roma, blitz antidroga: colpo a clan Casamonica e Spada Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Operazione della Polizia di Stato a Torre Angela, a, contro lo spaccio di stupefacenti. Eseguite 7 misure cautelari, emesse dal Tribunale della Capitale al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Tra i destinatari delle misure alcuni esponenti del

Blitz antidroga a Roma - colpito clan Casamonica-Spada - Sette misure cautelari sono state eseguite dalla polizia nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti a Roma. Tra i destinatari delle misure ci sono anche alcuni esponenti del clan Casamonica/Spada. . Il blitz è scattato all’alba in zona Torre Angela, alla periferia est ... (Thesocialpost.it)

Blitz antidroga a Roma - nel mirino il clan Casamonica-Spada : 7 arresti - Roma, 8 ottobre 2024 – Operazione antidroga in corso dalle prime luci dell’alba a Roma, Sono sette gli arresti eseguiti in zona Torre Angela, alla periferia est della città . Tra i destinatari delle misure alcuni cautelari anche esponenti del clan Casamonica-Spada. Notizia in aggiornamento . (Quotidiano.net)

Blitz antidroga a Roma - colpo a clan Casamonica e Spada -  —cronacawebinfo@adnkronos. Tra i destinatari delle misure alcuni esponenti dei clan Casamonica e Spada. Sono sette le misure cautelari emesse dal Tribunale di Roma al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. com (Web Info). (Adnkronos) – E' in corso un’operazione ... (Periodicodaily.com)