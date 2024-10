Feedpress.me - Rivendicava sostegno ad Hamas, espulso l'Imam di Bologna Zulfiqar Khan

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il pachistanodella moschea di via Jacopo di Paolo a, è stato portato in Questura per essere. A darne notizia è un comunicato dove il suo difensore Francesco Murru parla del «ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione». Il ministro dell’Interno ha firmato un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza