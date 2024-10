Lanazione.it - Riparte il censimento permanente: se ne fai parte, fai la tua parte

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Al via la nuova edizione delIstat della popolazione che coinvolge, come ogni anno, un campione rappresentativo di 2.450 famiglie aretine estratte casualmente. I nuclei hanno ricevuto per posta una lettera dall’Istat che informa sulle modalità dicipazione e di restituzione del questionario elettronico contenente quesiti sulla famiglia e sull’alloggio. E sempre due sono le strade per fornire le risposte: compilando il questionario via web, autonomamente entro lunedì 9 dicembre, collegandosi al sito dell’Istat https://raccoltadati.istat.it/questionario e accedendo con le credenziali (username e password) contenute nella lettera ricevuta o tramite SPID o CIE. Oppure possono chiedere l’assistenza per la compilazione del questionario all’ufficio statistica del Comune.