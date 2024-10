Ilfattoquotidiano.it - Rinnovo contratto statali, distanze tra sindacati e Aran sugli aumenti salariali. Cgil: “Così non è un contratto dignitoso”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Restano ampie letra(l’agenzia che rappresenta lo stato nelle negoziazioni con i lavoratori del pubblico impiego) enella trattative per ildel. Le criticità riguardano l’entità deglimentre si registrano passi avanti in tema di smart working. La bozza presentata aiinclude una semplificazione per l’accesso al lavoro agile dei neo assunti. Misura che ha l’obiettivo di rendere più appetibile l’impiego pubblico, soprattutto nelle grandi città del Nord, dove affitti e costo della vita in genere sono più alti. La trattiva riprenderà il 28 ottobre quando si farà il punto sulle risorse finanziarie per il. Il punto che desta maggiori preoccupazioni tra i. L’Usb ha addirittura deciso di abbandonare il tavolo del confronto e proclamare uno sciopero per il 31 ottobre.