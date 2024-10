Rai | sdegno e vicinanza a famiglia Ahmad

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) 19.00 Nell'esprimere "la condanna e lo" per l'aggressione alla troupe del Tg3 in Libano, la Rai esprime "e sostegno alladiAkil Hamzeh, l'autista deceduto per i infarto durante l'aggressione". La Rai conferma di "aver messo in atto tutte le misure di sicurezza per la nostra giornalista Lucia Goracci, impegnata con la sua troupe in uno straordinario lavoro di documentazione della guerra in corso".