Rai | variazioni programmi tv di domani

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 Nessuna variazione RAI 2 03:45 Telefilm The Resident con gli episodi: “Con gli occhi chiusi” – “Una Favola da raccontare” – “Passato, presente, futuro” 05:50 Piloti (Il Film Malati di sesso previsto alle 03:40 e il telefilm Rex previsto alle 05:10, non andranno in onda) RAI 3 15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati “Question Time” Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento 16:10 PIAZZA AFFARI 16:20 TG3 LIS 16:25 Rai Parlamento Telegiornale 16:30 Aspettando Geo 17:00 Geo (Il telefilm Hudson & Rex previst alle 15:25 non sarà trasmesso) L'articolo Rai:tv diproviene da Daily Show Magazine.