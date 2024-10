Lanazione.it - Radicondoli, un uomo e una donna bloccati dalla piena di un torrente: salvati dai vigili del fuoco

(Di martedì 8 ottobre 2024)(Siena), 8 ottobre 2024 – Ideldel comando di Siena, a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la provincia, sono intervenuti nella giornata odierna per diversi interventi legati a danni d'acqua e alberi pericolanti. In particolare hanno salvato une una, rimastinel loro podere in Molin Nuovo aa causa delladi un. I due sono stati poi affidati al personale del Comune che provvedeva a trovare una sistemazione per trascorrere la notte.