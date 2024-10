Psb Giorgetti | _dati economici migliorano ma aumenta incertezza

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (askanews) – “Siamo in un momento caratterizzato da tendenze contrastanti: da un lato c’è un andamento delle variabili economiche in linea con le attese, con il mercato del lavoro e i saldi di finanza pubblica più favorevoli delle previsioni” dall’altro “l’allargamento dei conflitti sta alimentando l’”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, in audizione alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sul piano strutturale di bilancio. “L’sul quadro globale” ha aggiunto “sta probabilmente incidendo non solo sugli investimenti delle imrpese ma anche sui consumi con un aumento della propensione al risparmio delle famiglie che si registra negli ultimi mesi”.