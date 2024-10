Periodicodaily.com - Proteste in Albania: i manifestanti chiedono le dimissioni del governo

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 8 ottobre 2024)in. Iledeldel primo ministro Edi Rama. Rama è in carica dal 2013, ha vinto tre elezioni consecutive. I socialisti del primo ministro Rama sono accusati sa anni di corruzione.in: cos’è successo? Migliaia disono scesi in piazza nella capitale alanese Tirana per