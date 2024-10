Trentotoday.it - Prima gli rubano la cassa bluetooth, poi lo riempiono di botte

Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) La rapina che avevano messo in atto non solo non è andata come speravano, ma li ha anche portati dietro le sbarre: è quanto accaduto nella serata di domenica 6 ottobre a due marocchini in quel di Trento.L’aggressioneI due in località maso Smarz, nei pressi dello skatepark, si sono