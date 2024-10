Iodonna.it - Planches Contact è il festival di fotografia che si svolge a Deauville. Da quindici anni ospita artisti in residenza. Mostre e installazioni, offrono, in questo villaggio marino sulla costa normanna, l'occasione per un viaggio tra cielo e mare.Dal 19 ottobre prossimo prende il via la nuova edizione con un'ospite d'eccezione, la grande fotografa di moda Dominique Issermann