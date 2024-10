Più colpi d'arma da fuoco contro l'auto di un 40enne: è il terzo episodio in 6 mesi a Fontanelle (Di martedì 8 ottobre 2024) Più colpi d'arma da fuoco contro una Fiat Seicento posteggiata in via Alessio Di Giovanni nel quartiere di Fontanelle. È accaduto durante la notte. Ad accorrere, dopo aver raccolto una segnalazione giunta alla sala operativa, sono stati i poliziotti della sezione Volanti che subito hanno appunto Agrigentonotizie.it - Più colpi d'arma da fuoco contro l'auto di un 40enne: è il terzo episodio in 6 mesi a Fontanelle Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Piùd'dauna Fiat Seicento posteggiata in via Alessio Di Giovanni nel quartiere di. È accaduto durante la notte. Ad accorrere, dopo aver raccolto una segnalazione giunta alla sala operativa, sono stati i poliziotti della sezione Volanti che subito hanno appunto

