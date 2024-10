Ilfoglio.it - Piogge fortissime, allagamenti e strade chiuse. Le immagini del maltempo al nord ovest

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Piove da ieri sera in diverse zone deldell'Italia. Genova è stata colpita da intensedurante la notte. Il fronte della perturbazione, che ha determinato ieri sera l'innalzamento dell'allerta da giallo ad arancione, ha fatto registrare un primo picco, con intense precipitazioni in tutta la città. Non sono mancati i primi problemi con l'esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi. In queste ore il temporale che nella notte ha colpito il Levante genovese continua a insistere tra il Savonese e il Ponente genovese, in particolare sull'entroterra. In un'ora sono caduti 97 millimetri di pioggia a Campo Ligure e 81 a Rossiglione.sulla statale del Turchino, smottamenti a Rossiglione e frane a Masone. Non si registrano persone isolate. Sono previste nuove precipitazioni anche di forte intensità.