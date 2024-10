Veronasera.it - Pfas cancerogeni e Ca' del Bue: «Sicuri di voler incendiare i fanghi contaminati?»

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) «Lo IARC (Agency for Research on Cancer) ha pubblicato la scorsa settimana su "The Lancet", una monografia in cui scrive che alcune sostanze della famigliasono "sicuramente cancerogene per l’uomo" (PFOA) e "possibilmente cancerogene per l’uomo" (PFOS). Dopo aver esaminato attentamente