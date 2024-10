Perse la gamba per salvare l'amica: ora Giulia e Chiara si laureano insieme (Di martedì 8 ottobre 2024) Si sono laureate a pochi giorni di distanza. Sono Giulia Muscariello e Chiara Memoli, le due ragazze di Cava de' Tirreni che, quattro anni fa, rimasero coinvolte in un grave incidente stradale. La prima Perse la gamba dopo aver messo in salvo l'amica, Chiara, che ha indirizzato i suoi studi, in Salernotoday.it - Perse la gamba per salvare l'amica: ora Giulia e Chiara si laureano insieme Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si sono laureate a pochi giorni di distanza. SonoMuscariello eMemoli, le due ragazze di Cava de' Tirreni che, quattro anni fa, rimasero coinvolte in un grave incidente stradale. La primaladopo aver messo in salvo l', che ha indirizzato i suoi studi, in

Perse la gamba per salvare l’amica : ora Giulia Muscariello e Chiara Memoli si laureano insieme - A distanza di 4 anni dall'incidente in cui Giulia perse una gamba per salvare l'amica, lei e Chiara si sono laureate a distanza di pochi giorni l'una dall'altra.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Amiche per sempre : 4 anni fa Giulia perse una gamba per salvare Chiara - ora festeggiano insieme le loro lauree - Quattro anni fa Giulia Muscariello e Chiara Memoli sono sedute su un muretto a Cava dè Tirreni (Salerno) a chiacchierare ma in un attimo Giulia capisce che un’auto incombe su di loro. . . Amiche da quando erano bambine, hanno imparato a insieme a camminare e si sono rialzate insieme dopo un ... (Milleunadonna.it)

Firenze : Asl condannata a risarcire 500mila euro ai familiari di un uomo che perse una gamba per caduta a Torregalli - . Asl Toscana Centro è stata condannata dalla Corte d'Appello di Firenze a rimborsare la famiglia di un uomo che cadde in una sala di aspetto dell'ospedale di Torregalli, inciampando in un copriforo: si fratturò una caviglia, dalla lesione ossea maturò un'infezione, una gamba gli fu amputata, nel ... (Firenzepost.it)