Padovaoggi.it - Per "Mauro Zone", l'omaggio in musica a Moschin al Piccolo Teatro

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si terrà giovedì 10 ottobre aldi via Asolo (zona Paltana) con inizio alle ore 20.30 il concerto benefico "" realizzato dall'Associazione Tempi e Ritmi (in particolare da molti dei protagonisti del consueto "C'era Un Ragazzo Show" di primavera) in onore del loro grande