Pedopornografia | da oggi a Roma ‘Supereroi’ mostra sull’adescamento on line

Al via da oggi a Roma, nella Galleria Alberto Sordi, la mostra fotografica della Polizia di Stato "Supereroi", per la sensibilizzazione contro la Pedopornografia, l'abuso e l'adescamento online dei minori. Un progetto nato da un'indagine degli agenti del C.O.S.C. Lombardia, spiega all'ADN Kronos Marco Domizzi, assistente capo coordinatore tra i curatori della mostra.

