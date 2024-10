Perugiatoday.it - Paziente paralizzata dopo l'epidurale, la Procura contabile contesta il danno erariale all'anestesista

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ladell’Umbria ha citato in giudizio un medicondogli “ilindiretto verificatosi per effetto della corresponsione del risarcimento delin via transattiva in favore” di unarimasta invalidai trattamenti “antalgici epidurali”.La