Ilgiorno.it - Pavia, quattro spaccate in una notte: non si fermano i raid nei negozi del centro

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 –in una. Non siai danni dei commercianti delche al mattino, quando arrivano davanti al loro esercizio commerciale per la riapertura, trovano la vetrina in frantumi e i soldi spariti. Sono 20 in 20 giorni i colpi messi a segno da quella che potrebbe essere un’unica mano. Nelle prime ore di oggi è accaduto a due locali di piazza della Vittoria e a due esercizi, uno di via XX settembre e l’altro di piazza Petrarca. In tutti i casi con un sasso sono state rotte le vetrine causando almeno 1000 euro di danni. In alcuni esercizi poi è stata anche forzata la serratura, mentre in altri è stato prelevato dalla cassa il cassetto con i pochi soldi che vengono lasciati.