Cataniatoday.it - Partiture 2024 - 2025, oggi da Z? la prima con “Orafiore” di Salogni e Fonassi

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ci sono visioni del futuro, o critiche sulla nostra realtà presente proiettata in un domani indefinito, che solo la musica elettronica può descrivere per sensazioni. E la capacità narrativa della musica elettronica è stata sempre centrale in, la rassegna di Zo Centro Culture