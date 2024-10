Paolini-Yuan in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Jasmineaffronterà Yuenel secondo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Il rientro in campo in singolare a Pechino non è stato dei migliori per la tennista azzurra, che è apparsa un po’ scarica sia nel match vinto per il rotto della cuffia contro Tauson che nella sconfitta subita da Linette. Jasmine si è poi rifatta in doppio, trionfando insieme a Sara Errani. Di certo dopo le fatiche di una stagione memorabile e ricca di impegni è fisiologico essere un po’ in riserva in questo periodo dell’anno. L’allieva di Renzo Furlan dovrà essere brava a gestirsi e a ricaricarsi però in vista degli ultimi appuntamenti importanti di questo. Ac’è l’occasione di fare punti, ma già il debutto contro la n°41 al mondo e tennista di casa non sarà affatto semplice.