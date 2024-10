Operaio morto nel "Parco del Ponte": il funerale sarà pagato dal Comune (Di martedì 8 ottobre 2024) sarà il Comune di Genova a farsi carico delle spese del servizio funebre di Marco Ricci, l’Operaio edile di 39 anni precipitato per oltre 10 metri, giovedì scorso, all’interno della ludoteca del Parco del Memoriale del Ponte Morandi.Il funerale sarà operato dalla società partecipata del Genovatoday.it - Operaio morto nel "Parco del Ponte": il funerale sarà pagato dal Comune Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ildi Genova a farsi carico delle spese del servizio funebre di Marco Ricci, l’edile di 39 anni precipitato per oltre 10 metri, giovedì scorso, all’interno della ludoteca deldel Memoriale delMorandi.Iloperato dalla società partecipata del

Operaio morto nel "Parco del Ponte" : il funerale sarà pagato dal Comune - Sarà il Comune di Genova a farsi carico delle spese del servizio funebre di Marco Ricci, l’operaio edile di 39 anni precipitato per oltre 10 metri, giovedì scorso, all’interno della ludoteca del parco del Memoriale del Ponte Morandi. Il funerale sarà operato dalla società partecipata del... (Genovatoday.it)

Operaio morto nel 'Parco del Ponte' : tre indagati - Chi sono gli. . . Sono tre gli indagati per la morte di Marco Ricci, l'operaio di 39 anni caduto per oltre dieci metri nel vano ascensore di una palazzina che stava ristrutturando, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del 'Parco del Ponte' dedicato alle vittime del crollo del ponte ... (Genovatoday.it)

Operaio morto nel cantiere del parco del Ponte - i sindacati : "Indagare su appalti e subappalti" - Il grido d'allarme dei sindacati dopo il tragico incidente di giovedì pomeriggio presso un cantiere del Parco del Ponte tra via Argine Polcevera e via Perlasca, Marco Ricci, operaio di 39 anni, è stato dichiarato morto dopo il periodo di osservazione all'ospedale San Martino. L'uomo, caduto da... (Genovatoday.it)